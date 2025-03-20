«Гробит нашу экономику»: Миронов жестко прошелся по Центробанку

Центробанку необходимо принять решение о снижении ключевой ставки, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, в условиях специальной военной операции регулятор наносит урон экономике и оборонной промышленности России.

Центробанк должен отвечать за свои действия и бездействия. Могу напомнить, что завтра мы все ждем очередного заседания Центробанка, где будет решаться вопрос по ключевой ставке. Очень надеюсь, что ума хватит, чтобы начать снижать ключевую ставку. Потому что идет война, а Центробанк гробит нашу экономику, гробит оборонную промышленность. Вы знаете, других слов, кроме как «вредительство», я назвать не могу, — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что в Думе есть вопросы к председателю Счетной палаты Борису Ковальчуку. Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина отремонтировать не менее 800 общежитий высших учебных заведений до 2030 года. Он призвал начать контролировать исполнение поручений российского лидера.

Нас интересует вопрос финансирования фундаментальной и прикладной науки. Нас интересует вопрос о расчете эффективности работы нашего здравоохранения. В условиях, когда, к сожалению, катастрофически сокращается число врачей, число медсестер. Вот это как-то учитывается? — задался вопросом Миронов.

Ранее заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил, что ЦБ России оставил неизменным сигнал о рассмотрении целесообразности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Заседание состоится 21 марта. В феврале Центробанк не стал обновлять уровень ключевой ставки.