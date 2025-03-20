Медведев счел снятие санкций полезным не для всех российских компаний

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что снятие антироссийских санкций, введенных США и их союзниками, не пойдет на пользу российскому бизнесу. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Он призвал правительство подумать о том, как снятие санкций скажется на отечественных производителях, рассмотреть введение защитных мер по отдельным позициям.

Чиновник подчеркнул, что не нужно стесняться вводить защитные экономические меры при возвращении иностранных компаний в страну, в этом вопросе нужно брать пример с президента США Дональда Трампа.

Медведев добавил, что российский бизнес своевременно среагировал на уход западных брендов и занял свободные ниши.

«Многие ниши сегодня заполнены нашими компаниями, они просто молодцы», — сказал зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что в стране появились новые компетенции, новые производства и даже целые отрасли, которые «выросли на санкциях». По словам Медведева, эти предприятия честно завоевали свое «место под солнцем».