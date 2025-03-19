ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4,25-4,5%", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам членов комитета, к концу 2025 году ставка будет снижена до диапазона 3,75-4%.

Также ФРС повысила прогноз по инфляции в США в 2025 году с 2,5% до 2,7%. Прогноз роста ВВП Соединенных Штатов на 2025 год упал до 1,7% с 2,1%

Регулятор повысил прогноз по безработице в США в 2025 году с 4,3% до 4,4%.