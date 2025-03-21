СМИ раскрыли призыв Путина к российскому бизнесу

Президент России Владимир Путин заявил российским бизнесменам на закрытой встрече, что быстрой мирной сделки с Украиной не будет, несмотря на оптимистичные заявления со стороны США. Об этом пишет Telegram-канал Faridaily.

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 18 марта, об этом сообщили двое участников встречи и подтвердил осведомленный источник.

«Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — заявил один из участников встречи.

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Один из источников сообщил, что у главы государства был позитивный, но объективный настрой, но не было безудержного оптимизма.

Очередной раунд переговоров РФ и США состоится 24 марта в Саудовской Аравии. По словам специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа, участники встречи будут обсуждать детали соглашений, достигнутых президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время телефонного разговора 18 марта.