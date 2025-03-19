Годовая инфляция ускорилась до 10,08%

За период с 4 по 10 марта 2025 года недельная инфляция замедлилась с 0,11% на прошлой неделе до 0,06%, следует из обзора Минэкономразвития. Годовая инфляция незначительно ускорилась до 10,08%, когда на прошлой неделе она составляла 10,06%.

В сегменте продовольственных товаров темп роста цен составил 0,05%. Согласно данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. При этом росли цены на картофель (+3,6%), свеклу столовую (+2,7%), бананы (+1,7%), капусту белокочанную (+1,6%), помидоры и морковь (+1,2%), лук репчатый (+0,3%), яблоки (+0,1%). При этом продолжили снижаться цены на огурцы (-11%).

В обзоре Минэкономразвития отмечается, что в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (+0,01%).