Стало известно, как ослабление лиры повлияет на турецкий экспорт

Турецкий экспорт может стать более привлекательным для России при ослаблении турецкой лиры. Ситуация приведет к снижению стоимости товаров из Турции и, как следствие, к усилению инфляции в этой стране, заявила исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, передает агентство «Прайм».

В среду, 19 марта, турецкая валюта достигла новых минимумов: в ходе торгов курс доллара к лире вырос более чем на 10%, достигнув отметки 41 лира. Собеседница отметила, что Турция – важный торговый партнер России. По ее словам, изменения затронут разные секторы экономики – от продуктов питания до туризма.

Специалист считает, что снижение курса турецкой лиры делает продукцию, которую Турция продает за границу, более доступной по цене. Это, в свою очередь, стимулирует рост спроса на экспорт, что приводит к увеличению экспортных доходов Турции и улучшению финансового положения местных экспортеров. Рост экспортных доходов положительно сказывается на торговом балансе страны, подчеркнула Фрумина.

Однако, снижение стоимости турецкой лиры приводит к удорожанию импортных товаров, что может нивелировать положительный эффект от роста экспорта, особенно если импортные составляющие занимают значительную долю в производственных затратах. Кроме того, девальвация национальной валюты может усилить инфляционные процессы в экономике Турции, отметила эксперт.