Турецкая лира обновила исторический минимум

Цена доллара по отношению к турецкой лире резко повысилась более чем на 11%, следует из данных investing. com. На данный момент за единицу американской валюты дают от 40,6 до 41,2 лиры.

Так, турецкая валюта снова обновила исторический минимум. Активы Турции демонстрируют снижение на фоне задержания соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Акции турецких компаний также снизились, а доходность 10-летних государственных облигаций увеличилась до самого высокого уровня в этом году. Базовый индекс Borsa Istanbul 100 снизился на 6,9%, что повлекло за собой остановку торгов.

Сегодня сообщалось, что власти Турции санкционировали задержание Имамоглу, его пресс-секретаря Мурата Онгуна и 105 сотрудников мэрии. В отношении мэрии инициировали антикоррупционную операцию. Речь идет о городских тендерах, а также предположительном взаимодействии оппозиционных чиновников с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).