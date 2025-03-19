В России начали снижаться ставки по банковским вкладам

Средняя доходность по депозитам на срок от трех месяцев до года упала ниже 20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные с сайтов топ-10 банков по объему привлеченных средств населения.

Как отмечается, больше всего упали ставки по вкладам на полгода — с 17 февраля по 17 марта они сократились в среднем на 1,5 п.п. и составили 20,4%. В течение последнего месяца условия ухудшились для всех ведущих банков. Лишь МКБ и «Дом.РФ» увеличили процентные ставки по депозитам на три месяца, но уменьшили их для вкладов на шесть месяцев и на год.

К моменту очередного заседания Банка России ставки оказались ниже уровня ключевой. Это ожидаемое явление, поскольку до этого момента они были завышены, говорится в материале.

По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, ставки по вкладам срочностью до года снижаются, потому что рынок ожидает, что именно на этом временном горизонте с большой вероятностью начнется цикл снижения ключевой ставки. Аналитик Совкомбанка Анна Землянова полагает, что до середины 2025 года не стоит ожидать изменений в политике Центрального банка в сторону смягчения.

Некоторые экономисты отмечают, что вкладчики, стремящиеся обеспечить высокую прибыль от своих сбережений в течение года, должны действовать оперативно и оформить вклад как можно скорее.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил изданию «Лента.ru», что текущий период является наиболее благоприятным временем для того, чтобы открыть банковский вклад. Он отметил, что в настоящее время размещение депозита может быть выгодным, поскольку ключевая ставка находится на рекордно высоком уровне.