Назван главный торговый партнер России в Евросоюзе

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Франция в январе текущего года стала основным российским партнером в Евросоюзе, сместив Германию. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Евростата.

Назван главный торговый партнер России в Евросоюзе
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Уточняется, что эта европейская страна нарастила импорт из России до 507 миллионов евро, увеличив за год импорт на треть. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что в январе текущего года импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз (ЕС) впервые за два года превысил один миллиард евро. При этом почти половина всех закупок пришлась на Францию: Париж закупил российского газа на 455,2 миллиона евро.

Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза

До этого сообщалось, что Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза (ЕС), включая Ирландию и Францию.

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