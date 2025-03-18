ЦБ снизил курс доллара почти на 3 рубля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 19 марта 2025 года.

Курс доллара составил 81,5 рублей, на 18 марта он составлял 84,3 рубля. Курс евро был снижен до 87,56, с 90,8 рублей, установленных 18 марта. Курс юаня уменьшился до 11,22 рублей. На 18 марта он составлял 11,6 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

После введения в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра американских санкций, торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.