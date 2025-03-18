ЦБ снизил курс доллара почти на 3 рубля

Frank Media

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 19 марта 2025 года.

Курс доллара составил 81,5 рублей, на 18 марта он составлял 84,3 рубля. Курс евро был снижен до 87,56, с 90,8 рублей, установленных 18 марта. Курс юаня уменьшился до 11,22 рублей. На 18 марта он составлял 11,6 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

После введения в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра американских санкций, торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.