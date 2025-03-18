Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний, заявил президент России Владимир Путин.

Российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка и занял освободившиеся ниши, отметил глава государства. Предприниматели вложили деньги, создали рабочие места и посвятили немало времени развитию технологий.

«Мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства», - подчеркнул президент.

Сейчас компании, которые ушли, собираются вернуться, отметил Путин. Интересы российских предприятий и их сотрудников всегда будут в приоритете. Именно с этих позиций в Москве будут рассматривать возвращение западного бизнеса.

«Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как в народе у нас говорят, поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет. В то же время Россия остается открытой страной. Кто хочет вернуться - пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля», - заявил Владимир Путин.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, "хлопая дверью". Об этом сообщает ТАСС.

"Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги", - сказал Путин, выступая на съезде РСПП. Так не должно быть. Так не бывает", - сказал глава государства во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Компаниям РФ сегодня удалось занять многие ниши, освободившиеся на отечественном рынке после ухода иностранных компаний. Российский бизнес не собирается их уступать тем западным компаниям, которые собираются вернуться. Об этом на XXXIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент РСПП Александр Шохин.

"Еще одна чувствительная тема - возможное возвращение иностранных компаний. Российским компаниям удалось занять многие освободившиеся ниши, и мы не собираемся уступать их "возвращенцам", - сказал Шохин.

Он отметил, что, не закрываясь от глобальных рынков, важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться, а также заранее предусмотреть механизм как их допуска, так и защиты отечественного бизнеса, который успешно решает задачи импортозамещения.

"В этом контексте нам, полагаю, надо вернуться и к сроку исковой давности, который, как известно, по Гражданскому кодексу составляет три года с того момента, когда соответствующие органы власти узнали (или должны были узнать) об изменениях прав собственности. И если мы эту норму все-такие отстоим применительно не только к сделкам приватизации, но и сделаем ее универсальной, то безусловно нам легче в судебном порядке будет защищать и права российских компаний, которые заместили иностранный бизнес на российском рынке", - подчеркнул глава РСПП.

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Американским компаниям будет трудно вернуться на российский рынок, это вряд ли станет массовым явлением из-за жестких условий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

Единственным оптимальным форматом бизнес-деятельности для планирующих вернуться американских компаний он назвал кооперацию с российскими фирмами, которые успели занять освободившиеся ниши после массового ухода западных брендов.

«Они (американские компании — прим. «Ленты.ру») смогут вернуться только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, которые уже показали свою успешность», — резюмировал Дмитриев.

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Компании из некоторых западных стран будут оглядываться на своих политиков в вопросе возвращения в Россию, сказал в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Есть как минимум три рынка, в которые западным компаниям будет крайне выгодно вернуться в Россию. Это автомобильный рынок, рынок одежды и рынок специального оборудования для энергетического и добывающего сектора», — сказал он.

Возвращение этих компаний в Россию может значительно улучшить их финансовые показатели, считает эксперт.

«Ни для кого уже не секрет, что немецкие автомобильные бренды очень заинтересованы в рынке России. Некоторые из них стали загодя по новой регистрировать имена сайтов для возможного будущего возращения», — заметил Орлов.

По его словам, за редкими исключениями, правительства западных стран не будут мешать своим компаниям возвращаться в перспективе в Россию.

«Но есть страны, чьи правительства слишком негативно заряжены в адрес России. Польша, Финляндия, Швеция. Например, шведские бренды внимательно следят за настроениями своих политиков и вряд ли решат вернуться без их отмашки. Некоторые уже распродали инфраструктуру внутри России настолько, что им технически будет сложно вернуться в ближайшие 5-10 лет», — подытожил он.

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Возобновление ведения западными странами бизнеса с Россией — вопрос времени.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на уполномоченного украинского президента по санкционной политике Владислава Власюка.

«Возвращение к тому, что страны в том или ином виде будут вести дела с Россией, — «это просто дело времени»‎», — сказал Власюк американскому изданию.

Кроме того, он заявил о вероятности заключения европейскими странами новых сделок по покупке российских энергоресурсов. Он отметил большой потенциал России в этой области, который стоит использовать. Также по данным издания, Власюк предположил, что западные санкции в отношении России могут отменить, но на данный момент говорить об этом рано.

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Большая часть россиян (46,2 процента) положительно относится к возможному возвращению западных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В ходе исследования эксперты опросили три тысячи россиян по всей стране. По его итогам выяснилось, что поддерживают массовое возвращение ушедших из страны брендов чуть менее половины респондентов. Против этого выступили 27,2 процента граждан, а для 26,7 процента подобный вопрос оказался безразличен.

Почти каждый десятый (9,8 процента) респондент объяснил свою индифферентность тем, что и так приобретает товары ушедших из России брендов при помощи параллельного импорта. В свою очередь, 16,9 процента признались, что не покупают их вовсе. Чуть более 15 процентов, высказавшихся в поддержку возвращения западных брендов, посетовали на ухудшение качества жизни без этих товаров. Еще для 30,1 процента вопрос их возвращения не принципиален, но желателен. Те, кто выступают категорически против подобного развития событий, объясняют свою позицию возможным снижением конкурентоспособности российских производителей, который заместили часть освободившихся ниш после ухода западных брендов.

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