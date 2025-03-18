Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сдержать инфляцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время Ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Путина, важнейшей задачей российских властей является сдерживание инфляции, а также избежание перекосов ключевых макропараметров.

«Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров. Важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу», — заявил он.

Ранее Путин начал выступление на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.