Президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные против России санкции - не временные или точечные меры, а способ стратегического давления на страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 18 марта, президент выступил на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. В своей речи он призвал российский бизнес не воспринимать санкции против РФ как временные меры.

Путин подчеркнул, что российские бизнесмены научились работать в условиях санкций и адаптировались к ним, в результате ограничения даже способствовали позитивным изменениям в экономике. По словам президента, даже если санкции ослабят, найдется другой способ «подавить» Россию и вставить ей палки в колеса.

«У наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», - подчеркнул Путин.

Politico ранее рассказало, что о смягчении санкций против России начали говорить на Украине. Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что возвращение на рынок РФ стран, так или иначе ведущих бизнес с Россией, является «просто вопросом времени».

Власюк предположил, что европейские страны могут заключить новые соглашения о покупке российской нефти и газа, когда конфликт закончится.

Bloomberg сообщало, что советники президента США Дональда Трампа уже прорабатывают варианты смягчения санкций против России, в том числе ценового потолка на нефть.