В отношении российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций. Как сообщает РИА Новости, об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил, что санкции — это не временная мера, а механизм давления на Россию, а у конкурентов всегда будет стремление сдержать развитие страны.

«Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать - 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц», — сказал Путин, подчеркнув, что это больше, чем количество санкций, введенных в отношении всех других стран мира.

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Президент добавил, что даже если Запад ослабит санкции, то оппоненты России будут искать другой способ «вставить палки в колеса». На этом фоне российские власти продолжат делать все, чтобы поддержать собственный бизнес.