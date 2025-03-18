В США могут подорожать несколько популярных продуктов

В США стоимость сливочного масла, сыра и йогуртов может вырасти, если президент Дональд Трамп выполнит свое обещание и введет 25-процентные пошлины на импорт из Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В феврале на заседании кабинета министров США президент Дональд Трамп сообщил, что в ответ на «несправедливые ограничения» государство введет пошлины в размере 25% на товары из Европейского союза, включая автомобили и «все остальное».

Введение страной сборов на импортные товары обычно приводит к удорожанию продукции для конечных покупателей — импортеры напрямую включают в стоимость дополнительные расходы.

В марте США ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, которые теперь распространяются на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в США является Европейский союз, который в ответ планирует ввести 50-процентный тариф на импорт американского виски. Трамп заявил, что если эти пошлины не будут отменены, то США введут ответные тарифы в размере 200% на импорт вин, шампанского и других алкогольных напитков.