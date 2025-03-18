Китай стал отказываться от американского газа

Китай на протяжении 40 дней отказывается от импорта американского сжиженного природного газа (СПГ) из-за пошлин Трампа. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов компании Kpler сообщает Bloomberg.

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Текущий перерыв в поставках стал самым продолжительным за два года, так как трейдеры вынуждены перенаправлять поставки в другие страны, чтобы избежать тарифов Пекина на топливо.

Пекин установил 15-процентный тариф на поставки СПГ из США с 10 февраля в ответ на введение Вашингтоном пошлин на весь китайский экспорт. После этого покупатели, заключившие долгосрочные контракты с американскими поставщиками, перепродают партии СПГ в Европу. Вместо топлива из США они закупают СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Ближнем Востоке.