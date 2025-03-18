Курс доллара опустился ниже 81 рубля

Во вторник утром, 18 марта, внебиржевой курс доллара упал ниже 81 рубля, что произошло впервые с 19 июня 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10.26 мск курс доллара падал на 1,35 рубля к уровню предыдущего закрытия, до 80,74 рубля.

В последнее время курс американской валюты активно снижается по отношению к рублю. Как сообщили ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, нацвалюта РФ укрепляется, в частности, из-за ожидания возможного урегулирования российско-украинского конфликта, слабого спроса российских импортеров на зарубежную валюту и активных продаж валютной выручки отечественными экспортерам.

После того, как летом прошлого года на Московской бирже были приостановлены торги долларом, единственным значимым для рубля курсом стал курс юаня. Биржевые торги по этой валюте проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В этот период можно рассчитать курс доллара через кросс-курс на Форексе, который представляет собой соотношение доллара к юаню, и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс является основным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.