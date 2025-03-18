Силуанов заявил о подготовке «большой приватизации»

Министерство финансов РФ планирует разработать инициативы по масштабной приватизации. По мнению ведомства, сейчас подходящий момент для того, чтобы включить этот вопрос в повестку дня, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает агентство «Прайм».

Во вторник, 18 марта, министр выступает на расширенном заседании Коллегии Росимущества. В ходе данного мероприятия Силуанов отметил, что у него и его коллег «будет предложение по большой приватизации».

«На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня», — подчеркнул министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не обсуждают пересмотр приватизации, предприятия изымаются только в случае прямого ущерба безопасности страны. По его словам, в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Глава государства также подчеркнул, что претензии к добропорядочным собственникам приватизированных предприятий неуместны.