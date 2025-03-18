Аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru заявил, что снижение курса доллара, который 17 марта впервые с августа прошлого года упал ниже отметки в 84 рубля, продлится недолго, и вскоре американская национальная валюта вновь будет стоить больше 100 рублей.

Специалист утверждает, что если брать текущий курс доллара, то на него серьезное влияние окажет звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, который состоится 18 марта, что также серьезно повлияет на геополитику. При этом, как заметил эксперт, нужно понимать, что крепкий рубль невыгоден бюджету, тем более что инфляция в стране намного выше, чем в Америке. Разуваев указал, что если учитывать инфляцию и сравнивать с показателями трехлетней давности, то курс сейчас намного меньше, и к тому же с учетом роста цен рубль намного крепче, чем тремя годами ранее.

По словам аналитика, укрепление рубля является важным аспектом, ведь скоро в стране начнется период отпусков – время радости для тех, кто собирается поехать за границу, а именно в Турцию или куда-нибудь еще, и снижение курса доллара радует всех, кто уже начал планировать отдых, поскольку все валюты так или иначе привязаны к американской.

Разуваев допускает, что доллар может еще немного упасть, но фундаментальным курсом он все равно считает показатель в 100 рублей за доллар. «Думаю, если брать на 1 июля, то есть итоги полугодия, курс, конечно, будет стремиться к сотке», − подчеркнул эксперт. Он полагает, что это будет особенно выражено, если ЦБ РФ начнет снижать ставку или сделает четкие заявление о переходе к циклу снижения ставки. Аналитик добавил, что в ближайшие дни доллар может еще чуть-чуть упасть, а потом уже пойдет вверх – к лету, поскольку бюджету нужен слабый рубль.