В Нидерландах предупредили о риске долгового кризиса в ЕС

Рост расходов на оборону в странах Европейского союза может втянуть сообщество в долговой кризис из-за увеличения объемов заемных средств в государственных бюджетах.

Такое мнение выразил нидерландский политик, лидер входящей в правящую коалицию партии "Новый общественный договор" (НОД) Питер Омтзихт.

"Страны [ЕС] еще больше погрязнут в долгах, в то время как их задолженность уже невероятных масштабов по сравнению с остальным миром", - заявил он в беседе с изданием Financial Times (FT).

Политик пояснил, что реализация плана руководства Евросоюза по перевооружению сообщества на €800 млрд может привести к "взрывному" росту дефицита госбюджетов стран и повышению процентных ставок. На этом фоне Омтзихт выступил против неконтролируемого заимствования средств, хотя и поддержал увеличение расходов на оборону в целом.

Лидер партии напомнил, что Нидерланды в 2020 году согласились поддержать создание обеспеченного совместным долгом фонда восстановления ЕС после пандемии коронавируса почти на €800 млрд только при условии, что это будет "единичный случай". Теперь же власти королевства опасаются, что аналогичная ситуация повторится в сфере обороны. На этом фоне FT напоминает, что решение премьер-министра Нидерландов Дика Схофа поддержать план перевооружения на встрече лидеров ЕС вызвало негативную реакцию со стороны парламентариев страны, поскольку три из четырех партий правящей коалиции, включая НОД, проголосовали против этого.

4 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения сообщества с бюджетом в €800 млрд. Предложение ЕК подразумевает заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем даст их взаймы государствам при условии, что они совместно закупят оружие в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, ЕК предложила странам повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.