Стало известно о рисках с российским госдолгом

Использование Министерством финансов России заимствований с плавающими ставками несет в себе риски для бюджета, потому что любое изменение условий может поставить под угрозу финансирование ключевых инфраструктурных проектов. Об этом со ссылкой на оперативный доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2024 года пишет РБК.

Под такими изменениями аудиторы подразумевают рост ключевой ставки, ускорение инфляции, ухудшение макроэкономической ситуации, в том числе из-за внешних рисков. Все эти обстоятельства приведут к существенному увеличению расходов на обслуживание госдолга.

В 2024 году расходы по этой статье достигли 2,33 триллиона рублей, что более чем на треть выше, чем годом ранее. В общем объеме расходов их доля составила 5,8 процента.

Как отмечается в докладе, росту расходов способствовало увеличение внутреннего долга с номинальной стоимостью в рублях. Размещение бумаг стало максимальным за последние четыре года, достигнув 3,95 триллиона рублей. При этом почти половину из этой суммы разместили в декабре, а подавляющая часть размещения пришлась на облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном.

Главная опасность такой структуры долга заключается в неопределенности размеров выплат. Если что-то пойдет не по плану, то они могут быстро возрасти. В Минфине ранее уже признавали, что ситуация с госдолгом нестабильна. Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов обещал, что в 2025 году ведомство постарается продавать бумаги с постоянным купоном.

Эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев предположил, что в текущем году расходы на обслуживание госдолга окажутся выше, чем запланировано в бюджете. Основной финансовый документ страны сведен с учетом снижения средней ключевой ставки до 15,1 процента, однако в актуальном прогнозе Центробанка диапазон параметра составляет 19-22 процента. Таким образом, выплаты по бумагам с переменным купоном должны будут превысить планы на 500 миллиардов рублей.