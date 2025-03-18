Bloomberg: ЕС и Британия 18 марта обсудят конфискацию активов России

Конфискация замороженных активов России станет одной из тем встречи, которую проведут 18 марта в Лондоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

Как сообщает агентство Bloomberg, в ходе переговоров будет обсуждаться в том числе то, как Европа может обеспечить себе «правильное юридическое и финансовое основание» для изъятия суверенных российских активов.

ЕС согласовал кредит для Украины в €35 млрд за счет замороженных активов России

Ранее газета Financial Times сообщила о возросшем интересе международных инвесторов к российским активам.