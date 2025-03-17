Путин назвал долю рубля в торговле с Таджикистаном

В 2024 году доля рубля в торговле с Таджикистаном превысила 96 процентов. Долю национальной валюты в двусторонних расчетах назвал президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС

По словам главы государства, Москва и Душанбе практически целиком отказались от иностранных валют. Об этом он заявил по итогам переговоров в Кремле с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Целый ряд банков Таджикистана подключился к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России. Российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей», — пояснил он.

В текущий момент власти двух стран заняты улучшением режима взаимной торговли и инвестиций, созданием условий для выгодных проектов. В числе вопросов на контроле — широкое использования в Таджикистане российских карт платежной системы «Мир».

Ранее Минфин США пригрозил третьим странам санкциями за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В ведомстве заявили, что российский аналог SWIFT был создан для минимизации эффекта от западных рестрикций, и его используют для обхода ограничений и международных платежей.