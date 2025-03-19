Названы три страны Евросоюза с самой высокой инфляцией

В феврале 2025 года годовой уровень инфляции в еврозоне достиг 2,3 процента против 2,5 процента, отмеченных в январе. Об этом сообщил Евростат.

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Что касается Европейского союза, то там данный показатель снизился с январских 2,8 процента до февральских 2,7 процента.

Самую низкую инфляцию показали Франция (0,9 процента), Ирландия (1,4 процента) и Финляндия (1,5 процента). В то же время Венгрия, Румыния и Эстония продемонстрировали наиболее высокие значения: 5,7, 5,2 и 5,1 процента соответственно.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги, продукты питания, алкоголь и табак, неэнергетические промышленные товары и энергоносители.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии начали регулировать цены на продукты питания. По официальным данным, еда там подорожала на 7,1 процента за год. В январе инфляция, превысившая пять процентов, была также зафиксирована в Хорватии.