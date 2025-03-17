Падение курса доллара ниже 84 рублей объяснили

Падение доллара к рублю имеет временный характер, так как сейчас нет экономических предпосылок для изменения валютного курса, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Ослабление позиций доллара экономист объяснил «Ленте.ру».

В первой половине дня понедельника, 17 марта, курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 84 рублей, что произошло впервые с 20 июня прошлого года. На минимуме он доходил до 83,93 рубля, свидетельствуют данные «Финам». На международном рынке Forex доллар также временно дешевел до 83,86 рубля, после чего вернулся выше 84 рублей.

«Поскольку Центробанк формирует курс, опираясь преимущественно на рынок Forex, — это рынок чисто спекулятивный, в отличие от нормальной биржи, где запрещены наши операции с долларом и евро на бирже и где опора шла на реальные внешнеторговые сделки и реальные потребности, это было ближе к реальному курсу рубля. Внебиржевой курс в чистом виде спекулятивный. (...) На фоне успокоения и более-менее позитивных новостей внешнеполитической сферы спекулянты придерживаются мнения о том, что курс рубля укрепляется по отношению к доллару, отсюда и выходят все эти действия и числовые значения, глубинных экономических факторов для этого роста нет», — объяснил эксперт. «Временно у нас рубль укрепляется к доллару, но в дальнейшем в течение года будут проявляться вот эти самые глубинные факторы и ослабление рубля, что не исключает возможных скачков»

Несколькими днями ранее заведующий кафедрой Государственные и муниципальные финансы РЭУ им. Плеханова Михаил Косов заявил, что к концу 2025 года доллар может подешеветь до 65-75 рублей.

По мнению экономиста, с учетом текущих геополитических и экономических условий, которые продолжают влиять на российскую экономику, курсы зарубежных валют могут снизиться, если будут хотя бы частично сняты санкции, цены на нефть вырастут, геополитическая обстановка улучшится, а экспортные потоки — стабилизируются.