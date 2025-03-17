Независимый финансовый эксперт Андрей Верников в разговоре с Рамблером высказался о предстоящем решении Совета директоров Банка России по ключевой ставке, а также рассказал о выгодных в настоящее время инструментах для инвестиций.

Очередное решение по ключевой ставке Центробанк примет 21 марта.

Я не буду оригинален. Считаю, что ключевую ставку оставят без изменений на уровне 21%. Повышать ее сейчас невозможно, ведь многие компании испытывают большие трудности. Это видно, например, по краудлендингу, по дефолтам малого и среднего бизнеса. Если говорить о большом бизнесе, то у металлургических компаний тоже есть затруднения. Вместе с тем для снижения ставки в настоящее время также нет никакого повода – в ЦБ отмечают, что дезинфляционные ростки очень слабые. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

Вероятность снижения ставки вырастет при дальнейшем укреплении курса рубля к доллару и юаню, считает эксперт.

«К примеру, если курс уйдет на уровень около 80 рублей за доллар, то теоретические шансы на снижение ставки повысятся. Это могут сделать, чтобы стабилизировать ситуацию, ведь Минфин заложил в бюджет курс доллара [в 2025 году] на уровне 96,5 рубля. Однако в текущей ситуации я не вижу возможности изменения ставки», - отметил специалист.

Наиболее интересным инструментом для инвестиций в настоящее время являются надежные акции, отметил Верников.

«Считаю, что 2025-й – это год акций, их нужно держать, ведь все идет к глобальной сделке по безопасности между Россией и США. По-прежнему интересны, к примеру, акции Сбербанка», - сказал он.

Говоря о банковских депозитах, эксперт отметил, что их перспективы во многом будут зависеть от того, понадобятся ли ресурсы кредитным организациям в обозримой перспективе.

«Сейчас точно ответить на данный вопрос невозможно. Но, согласно расчетам, даже когда ЦБ начнет снижать ставку, 75% граждан не снимут деньги с депозитов, так как у них нет альтернативы. Имеющаяся альтернатива в виде фондового рынка многих очень сильно пугает. Этот рынок не для всех. Но, полагаю, реальная доходность депозитов останется», - отметил Верников.

Определенный потенциал роста существует у облигаций федерального займа (ОФЗ), добавил эксперт.

«Но он не слишком большой, поскольку в них уже заложена возможность снижения ставки ЦБ этим летом», - сказал он.

Инвестиции в валюты в настоящее время сильно зависят от геополитической составляющей, добавил он.

«Поэтому давать рекомендации по валюте сейчас достаточно сложно», - заключил аналитик.

В условиях замедления темпов инфляции и кредитования Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже в апреле 2025 года. Об этом ранее сообщили «Известия» со ссылкой на заместителя президента — председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина.