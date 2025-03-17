Титов рассказал о готовности бизнеса США вернуться в Россию

Американские бизнесмены высказывают готовность снова вести дела в России. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Титов отметил, что обратного "разворота на Запад" у российского бизнеса не будет, поскольку сотрудничать с Востоком "чисто коммерчески выгоднее". При этом спецпредставитель президента напомнил, что Россия остается открытой для делового сотрудничества.

"Надеемся, американские связи тоже у нас начнут развиваться. <…> Я был в Нью-Йорке, встречался там с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся", - отметил он.

Титов также допустил, что в дальнейшем могли бы восстанавливаться деловые связи с западноевропейскими странами, однако прямо сейчас это не представляется возможным.