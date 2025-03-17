ЕС выплатит Украине транш в 3,5 млрд евро

Совет Евросоюза утвердил выплату Украине транша в 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы.

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Об этом стало известно в понедельник, 17 марта.

— Украина в ближайшее время получит порядка 3,5 миллиарда евро после одобрения Советом ЕС третьего платежа в рамках фонда ЕС для Украины, — цитирует документ РИА Новости.

Также французские власти выступили с инициативой о конфискации замороженных активов России в Евросоюзе в случае нарушения ею будущего режима прекращения огня на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что изъять эти средства невозможно, поскольку это будет противоречить международному праву. Однако в то же время он оказался убежден, что забирать полученную с них прибыль уже можно. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тогда потребовал по этому поводу разъяснений от Парижа. После чего Украина получила от Великобритании 752 миллиона фунтов из доходов от активов России.

Заместитель руководителя офиса украинского президента Павел Палиса, который входит в состав делегации Киева для переговоров с США в Саудовской Аравии, 12 марта сообщил, что Америка уже возобновила помощь киевскому режиму в сфере безопасности.