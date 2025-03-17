Российская биржа назвала время возобновления торгов

Торги ценными бумагами на «СПБ бирже» будут возобновлены в 12.10 по московскому времени, сообщила торговая площадка на сайте.

Биржа приняла решение приостановить торги в связи с техническим сбоем в работе средств проведения торгов с 10:55 мск. Как отмечалось, причины технического сбоя выясняются.

«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 12:10. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», - подчеркнула биржа.

На Московской бирже акции не отреагировали на временную остановку торгов. На момент 12:01 по московскому времени стоимость акций выросла на 3,21%, достигнув 305,2 рублей за акцию.

Ранее, 24 февраля 2025 года, на Санкт-Петербургской бирже также произошел технический сбой. Торги на бирже не проводились с 7:00 до 9:30 по московскому времени.

В минувший четверг во второй половине торгов четверга российский рынок акций значительно снизился. В числе компаний, чья капитализация значительно сократилась, оказались Ozon (-3,17%), «Мосэнерго» (-3,08%), «Соллерс» (-3,02%), «Газпром» (-2,86%) и «Норникель» (-2,76%). В то же время, стоимость акций некоторых компаний выросла. Среди них — «М.Видео» (+2,36%), «Вуш Холдинг» (+1,65%), ЛСР (+0,76%), «Эн+ груп» (+0,67%) и «Татнефть» (+0,92%).