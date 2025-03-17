Иностранные инвесторы начали искать пути вложений в рубль

Зарубежные трейдеры рассматривают возможность инвестиций в облигации РФ и ищут доступные им пути покупки российской валюты. Как пишет газета Financial Times (FT), причиной ажиотажа среди инвесторов стали ожидания, что президент США Дональд Трамп ослабит санкции против России в рамках возможного мирного соглашения по Украине.

По сведениям издания, хедж-фонды и брокеры ищут способы торговли российскими активами, которые ранее были выведены из портфелей западных инвесторов.

"Определенно наблюдается ажиотаж, особенно среди хедж-фондов", - считает аналитик инвестиционной компании Ninety One Роджер Марк.

Как отмечает газета, рубль укрепился почти на треть по отношению к доллару с начала 2025 года. Инвесторы полагают, что текущий рост отражает не только ожидания возможного перемирия, но и перспективу более масштабного снятия санкций.

"Некоторые заявления Трампа о России звучат хаотично, и это необходимо учитывать, но в конечном счете все сводится к возможной отмене ограничений", - считает инвестиционный директор швейцарского фонда GAM Investments Пол Макнамара.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что международные инвесторы делают ставку на резкий рост стоимости акций компаний РФ в случае снятия или ослабления антироссийских санкций, введенных Западом после февраля 2022 года, и поэтому ищут любые возможности для покупки доступных активов российских компаний. По информации источников агентства, американские Goldman Sachs и JPMorgan Chase входят в число банков-брокеров в сделках по покупке активов, связанных с РФ. Согласно данным Bloomberg, инвесторы скупают все, что имеет хотя бы малейшую связь с Россией.

Ранее Трамп заявил, что оценивает шансы на урегулирование украинского кризиса как очень хорошие. Он отметил, что 18 марта планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.