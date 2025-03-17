Цены на нефть отреагировали на конфликт США с хуситами

Цены на нефть выросли в понедельник, 17 марта, после того, как США пообещали продолжать атаковать йеменских хуситов до тех пор, пока препятствия судоходству не будут прекращены. Об этом сообщает Reuters.

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На момент написания материала стоимость фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,86 процента, до 71,18 доллара за баррель.

Указанный конфликт развивается в контексте того, что йеменские хуситы в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС начали атаковать связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. Некоторые судна, включая нефтяные танкеры, получали повреждения. В Госдепартаменте США указывали, что такие события в том числе грозят экологической катастрофой.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам. В ответ те дважды атаковали американский авианосец Harry Truman.