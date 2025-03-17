В Киеве высказались о возобновлении сотрудничества Запада и России

Западные страны вернутся к ведению бизнеса с Россией и это лишь вопрос времени. Об этом заявил Politico уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Он отметил, что у России большой потенциал в сфере энергоресурсов и «глупо его не пытаться использовать». Поэтому вполне возможно заключения странами Европы новых сделок по покупке российских нефти и газа.

«Возвращение к тому, что страны в том или ином виде будут вести дела с Россией, - это просто вопрос времени», - констатировал Власюк.

По оценкам Еврокомиссии (ЕК), до начала украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС. После начала спецоперации в ЕС поставили цель полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года», рассчитывая заменить российские энергоресурсы газом из США и Катара.

Из-за роста цен на газ и электроэнергию европейская промышленность начала терять свои позиции на мировых рынках. 5 февраля в Брюсселе прошла акция протеста, организованная объединением industriAll, в которое входят профсоюзные организации химической, металлургической, текстильной промышленности. В ней приняли участие рабочие из Италии, Польши, Испании, Франции, Чехии, других стран Европы. Протестующие требовали остановить деиндустриализацию Европы, обеспечить государственные инвестиции и энергию по доступным ценам.