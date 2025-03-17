В России сократились продажи водки

В период с января по февраль 2025 года в России было зафиксировано снижение розничных продаж водки на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Согласно информации, предоставленной службой, за первые два месяца 2025 года было продано 11,492 миллиона декалитров водки. Объем продаж коньяка составил 2,111 миллиона декалитров, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также подчеркивается, что в стране продали на 1,4% меньше игристых вин (3,4 миллиона декалитров) и на 1,6% больше – виноградных вин (8,566 миллиона декалитров). Кроме того, специалисты зафиксировали сокращение продаж плодовой алкогольной продукции – на 71,6%, до 553,5 тысячи декалитров. Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) за январь-февраль 2025 года сократились на 2,2%, до 18,716 миллиона декалитров.

В период с января по февраль 2025 года объем реализации алкогольной продукции в розничных магазинах (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 12,2%, или 4,44 миллиона декалитров, и составил 32,052 миллиона декалитров.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что несколько производителей пива готовятся к повышению цен на продукцию с начала следующего года. Стоимость изменится на 10 процентов. Повысить цены планируют AB InBev Efes, Medovarus, ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».