В России сократились продажи водки

Лера Букина

В период с января по февраль 2025 года в России было зафиксировано снижение розничных продаж водки на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В России сократились продажи водки
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Согласно информации, предоставленной службой, за первые два месяца 2025 года было продано 11,492 миллиона декалитров водки. Объем продаж коньяка составил 2,111 миллиона декалитров, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также подчеркивается, что в стране продали на 1,4% меньше игристых вин (3,4 миллиона декалитров) и на 1,6% больше – виноградных вин (8,566 миллиона декалитров). Кроме того, специалисты зафиксировали сокращение продаж плодовой алкогольной продукции – на 71,6%, до 553,5 тысячи декалитров. Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) за январь-февраль 2025 года сократились на 2,2%, до 18,716 миллиона декалитров.

В период с января по февраль 2025 года объем реализации алкогольной продукции в розничных магазинах (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился на 12,2%, или 4,44 миллиона декалитров, и составил 32,052 миллиона декалитров.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что несколько производителей пива готовятся к повышению цен на продукцию с начала следующего года. Стоимость изменится на 10 процентов. Повысить цены планируют AB InBev Efes, Medovarus, ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».