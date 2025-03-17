Новая Зеландия продлила антироссийские санкции

МИД: Новая Зеландия продлила санкции против России на три года
Веллингтон продлил действие антироссийских санкций на три года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Новой Зеландии.
«Действие правил продлено ещё на три года, до 17 марта 2028 года», — говорится в заявлении.
Отмечается, что действие данных положений истекло бы 17 марта 2025 года.
В правила внесены поправки: туда включили 27 физических и 25 юридических лиц.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс до этого заявил об ужесточении санкций против России.