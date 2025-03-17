До какого уровня вырастет рубль: прогноз курса валют на неделю

Рубль снова начал укрепляться относительно ведущих мировых валют. В пятницу внебиржевой курс доллара достигал 85,51 ₽, что на 4,5 ₽ ниже закрытия предшествующей недели. Официальный курс ЦБ снизился на 3,57 ₽, до 85,57 ₽.
Российскую валюту поддержали приток инвестиций в ОФЗ, улучшение геополитики и рост продаж валютной выручки экспортёров — $12,4 миллиарда в феврале против $9,9 миллиарда в январе. Риски для нацвалюты создают снижение цен на нефть и проблемы с поставками, что может повлиять на будущие поступления валюты и нефтегазовые доходы бюджета, рассказал «Коммерсанту» директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков. Он полагает, что рубль может достигнуть уровня 83,5 ₽ за доллар, после чего начать ослабление к 90 ₽ за доллар.
Спрос на импорт сокращается из-за замедления экономической активности, а предложение валюты больше, чем нужно рынку.
«Пока запасы импорта не будут распроданы, не стоит ожидать оживления спроса на валюту со стороны импортёров. Приближающийся единый день уплаты налогов может усилить предложение валюты, и мы увидим укрепление рубля ниже 85 ₽ за доллар, если иные факторы не повлияют на валютный рынок», — ожидает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.