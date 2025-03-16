РФ готова увеличивать поставки сельхозпродукции в Катар

Россия готова увеличивать поставки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной, в Катар, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пятом заседании совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

"Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия", - заявил Мантуров.