Россия вошла в топ-10 стран венгерского импорта

Россия, несмотря на западные санкции, находится в первой десятке поставщиков товаров в Венгрию и в целом занимает 15-е место в списке торговых партнеров этой страны. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Венгрии, обнародованные по итогам 2024 года (российские данные сейчас не публикуются).

Показатели торговли между двумя странами в прошлом году были заметно лучше, чем в среднем у России с Евросоюзом.

"Россия входит в топ-10 стран венгерского импорта, а в целом по товарообороту [находится] на 15-м месте. Это положительные новости. Если рассматривать торговлю с Венгрией в сравнении с общими результатами сотрудничества с ЕС, то она выглядит не так уж плохо", - прокомментировал статистические данные в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель РФ в Будапеште Сергей Безруков.

В 2024 году товарооборот России с 27 странами сообщества составил $67,5 млрд, а доля Венгрии - не самого крупного государства - равнялась в нем 9,24%. И если объем российской торговли с ЕС снизился из-за санкций на 24%, то с Венгрией - на 15,6%, до $6,24 млрд.

Объем российского экспорта в Венгрию составил в прошлом году $5,28 млрд, уменьшившись на 14,8%, а объем венгерского экспорта в Россию был зафиксирован на уровне около $1 млрд после того, как сократился на 19,3%.

Главной статьей российского экспорта в Венгрию остались энергоносители, в том числе нефть и газ, а также продукты переработки нефти, на долю которых в общем объеме поставок пришлось 96,1%. Кроме того, из России поступали оборудование для АЭС, продукция химической промышленности, черные металлы.

Венгерские компании поставляли на российский рынок лекарственные препараты, медицинские принадлежности, продукцию химической и пищевой промышленности, а также сельского хозяйства. Крупнейшей статьей венгерского экспорта в РФ осталась фармацевтическая продукция, в общем объеме поставок она заняла 48,8%.