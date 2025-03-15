На Западе оценили вероятность возвращения российского газа

Страны ЕС могут «забыть о своих геополитических проблемах» и возобновить покупки российского газа. Этому способствует растущее ценовое давление и изменение отношений России и США. Однако Брюссель пока не торопится объявлять новую политику по отношению к российским ресурсам, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что некоторые трейдеры предполагают, что поставки из России увеличатся, многие ожидают возвращения ограниченных объемов. При этом Европейский союз не прекратил работать над планами, хотя и отложенными, по прекращению своей зависимости от российских энергоносителей к 2027 году.

«Именно аспект дешевизны, о котором упоминает Владимир Путин, может убедить некоторые страны Европы забыть о своих геополитических проблемах. ЕС добился значительного прогресса в обуздании своего аппетита к российскому газу после 50 лет подавляющей зависимости, но продолжающееся ценовое давление может подвергнуть испытанию решимость блока», — пишет Bloomberg.

Так, в крупнейшей экономике ЕС, Германии, представители многих отраслей надеются на возобновление поставок из России, поскольку высокие затраты на энергоносители снижают их способность конкурировать с производителями за рубежом.

Страны Восточной Европы также настаивают на восстановлении поставок по российским трубопроводам.

Россия нашла нового партнера в поставках газа

Вдобавок хранение газа стало более серьезной проблемой в 2025 году. Из-за холодной зимы и сокращения выработки зеленой энергии континент быстрее израсходовал свои запасы. Европа сталкивается с трудным и дорогостоящим сезоном перед следующей зимой, и любое значительное увеличение поставок газа принесет ей облегчение.

При этом президент России Владимир Путин, «похоже, уверен, что поставки природного газа по трубопроводам в Европу могут быть увеличены, если при посредничестве США будет согласована сделка по прекращению украинского конфликта».

«Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетическом секторе, тогда можно обеспечить поставки по газопроводу для Европы. И это пойдет на пользу Европе, поскольку она получит дешевый российский газ», — приводит Bloomberg слова Путина на брифинге в Москве 13 марта.

«Это вызывает вопросы о том, готов ли континент изменить курс и возродить эти отношения», — резюмирует агентство.

До украинского кризиса Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу, удовлетворяя около 40% потребностей региона и поставляя топливо по нескольким трубопроводам более чем в 20 стран.