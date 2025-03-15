СМИ: в Словакии и Германии надеются на возвращение поставок газа из России

В Словакии и Германии рассчитывают на возвращение поставок российского газа, сообщает агентство Bloomberg.

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Как утверждают журналисты, в ФРГ некоторые промышленные предприятия ждут возвращения газа из РФ, поскольку высокие цены на энергоносители отрицательно влияют на их конкурентоспособность за пределами Германии.

В публикации отмечается, что Словакия и другие страны Восточной Европы, привыкшие полагаться на газ из СССР, тоже подчеркивают необходимость возвращения поставок российского топлива.

Между тем средняя стоимость газа в Европе по итогам января выросла на 6%, приблизившись почти к 517 долларам за 1 тысячу кубометров. К росту цен привели высокие темпы отбора из европейских хранилищ, которые активизировались в условиях холодной погоды, а также остановка транзита российского газа через Украину.

В частности, 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались по цене, близкой к 539 долларам за 1 тысячу кубометров, а уже 31 января 2025 года торги закрылись на отметке 577 долларов.