Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на импорт вина, коньяка и других алкогольных напитков из Европы, сообщил Reuters. Глава страны таким образом ответил на план ЕС ввести пошлины против американского виски и других продуктов в следующем месяце, что в свою очередь является реакцией на 25-процентные пошлины Трампа на импорт стали и алюминия. Последние вступили в силу 12 марта.

Параллельно с этим Трамп после отмены Канадой введения 25% пошлин на импортируемую в США электроэнергию отложил повышение тарифов на канадскую сталь и алюминий на 50%. Оттава остается крупнейшим поставщиком алюминия в США.

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака отметил, что пока ситуация с торговыми конфликтами остается сравнительно терпимой.

– Однако, если Трамп будет продолжать такие действия, то это может привести к просадке мировой экономики. Риск рецессии для США не слишком высок (в 4-м квартале 2024 года рост американского ВВП составил 2,3% – «СП»), хотя он все равно сохраняется. Для остальных стран ситуация может быть хуже. Тот же Китай может существенно пострадать от пошлин. Если у них начнется сильное замедление, то это будет означать мировую рецессию. Тогда на фоне падения цен на энергоносители торговый конфликт крайне плохо скажется и на России.

«СП»: Что в таком случае произойдет с российской экономикой?

– У России в 2025 году в целом точно не будет 2-3% роста ВВП, в лучшем случае 1,5%. Но точные потери в экономическом росте от эскалации торговой войны предсказать трудно, так как есть очень большой разброс сценариев. Для России достаточно условно это может быть от 0,5% до 2% потери в росте ВВП.

«СП»: Можно ли назвать критическое значение цен на нефть для России, которые могут упасть в случае торговой войны?

– Дело не только в критичном значении, а насколько долго оно будет сохраняться на рынке. Если стоимость WTI будет оставаться на уровне $60 за баррель хотя бы в течение года, а Urals – $55 за баррель или даже ниже, то для России это будет очень тяжело, учитывая все проблемы с добычей и переработкой.

«СП»: Насколько существенно взаимный обмен тарифами повлияет на экономики США и ЕС?

– Проблема не в том, какие сферы были затронуты. Вопрос в том, что это ломает торговые связи и приводит к росту инфляции по обе стороны океана, а также создает нервозность инвесторам.

Дерипаска предрек стоимость нефти по $50 за баррель

Обратите внимание на то, как падает американский фондовый рынок. С 18 февраля до вечера 13 марта Dow Jones Industrial просел на 8,3%, а S&P 500 – на 10% (к вечеру 14 марта скорректировались примерно на 0,9% и 1,3% соответственно). Это следствие чудовищной неопределенности. То есть в реальности американские компании могут не сталкиваться с проблемами, но инвесторы боятся за будущие доходы. При таких встрясках инвестиционная активность начинает сокращаться. Для будущего экономики это плохо. Впрочем, сейчас особенной паники на американских биржах нет.

«СП»: Канада объявила о контрмерах против американских тарифов на металлы и передала спор во Всемирную торговую организацию (ВТО). Получится ли таким образом остановить администрацию Трампа?

– ВТО какие-то вещи может решить. Но эта организация рассматривает дела медленно. К тому же нет гарантий, что Трамп не откажется выполнять требования ВТО. Это вполне резонный вариант. Для этого ему даже не надо будет выходить из ВТО. Просто не согласится, и организации придется смириться с этим.

«СП»: Как страны могут выйти из мировой рецессии?

– В зависимости от того, какой будет рецессия, как государства будут договариваться друг с другом, и насколько хватит возможностей Трампа. На самом деле у американского президента, похоже, начинается сокращение рейтинга и непонятно, как он на это отреагирует. Трампу нужно думать о промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

Его не очень последовательная политика определяется тем, что он пробует какие-то вещи, а когда видит, что они воспринимаются очень жестко, то может и в какой-то степени отказаться от прежних планов. Отсюда и неопределенность с введением пошлин, хотя инвесторам от этого не легче.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев подчеркнул, что прямые американские пошлины против России останутся почти незаметными, так как товарооборот находится в районе лишь $3,5 млрд.

– Но пошлины могут легко привести к мировой рецессии, а это резкое снижение цен на нефть. Обвала до $20-25 за баррель не будет, но Brent вполне может опуститься до $45 за баррель (Urals соответственно до примерно $40 за баррель) со всеми сопутствующими проблемами для рубля и российского бюджета. Это самое неприятное последствие для России.

Но если смотреть с оптимистичной точки зрения, то отмена части санкций (особенно возвращение замороженных $300 млрд золотовалютных резервов) позволит пережить негативный тренд торговой войны. К примеру, если в Россию вернутся западные фонды, возобновится закупка российских облигаций федерального займа (ОФЗ), и если Россия сможет снова размещать свои еврооблигации.

«СП»: Что может ожидать ЕС в случае эскалации торгового конфликта?

– Большая турбулентность и угроза рецессии. В таких обстоятельствах, возможен и сценарий разрушения евро зоны. К примеру, если во Франции или Германии придет к власти политик наподобие Трампа, который сможет вывести страны из евро зоны. В таком случае суверенный долг будет пересчитываться из евро в тот же франк, который сильно упадет к доллару и золоту. Это даст плюс к экспорту и позволит обесценить долг. К тому же та же Франция сможет напрямую управлять процентной ставкой и печатать деньги, что позволит закрывать социальные расходы.

«СП»: Остается ли в нынешних условиях на рынках хотя бы один островок стабильности?

– Напряженность на американском фондовом рынке толкает вверх золото, которое выросло с начала года почти на 13%, до $2,985 тыс. за тройскую унцию. Возможно, что данный защитный актив дойдет и до $3,3 тыс. к концу 2025 года. Фактически сейчас в мире кроме золота нет хороших инвестиционных историй. В этом плане хорошо, что 34,4% международных резервов России находятся в золоте, это будет поддерживать макроэкономическую стабильность и суверенитет.

«СП»: Нужно ли России наращивать эту долю для защиты от экономической турбулентности?

– Золото не такое ликвидное, как облигации. Его не получится мгновенно продать в больших объемах, поэтому существенно наращивать нет смысла. Но с другой стороны, это максимально безрисковый актив, так как хранится на территории России и не может быть арестован. Некоторые страны, вроде Германии, совершенно зря отправляли золотые запасы в США. Понятно, что это золото не вернется никогда.