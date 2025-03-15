Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 17 по 23 марта

Колебания рубля могут остаться широкими, опасения за будущий спрос на нефть не ослабевают, нервозность на фондовом рынке сохранится. Об этом "Российской газете" рассказали финансовые аналитики.

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Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы полагаем, что динамика курса рубля в ближайшие недели будет в основном определяться новостным фоном в отношении хода переговоров РФ-США и геополитической ситуации. Колебания рубля могут остаться широкими, при этом пока более вероятным является дальнейшее укрепление рубля.

Ожидаемые торговые диапазоны на предстоящую неделю составляют 11,3-12,1 руб. за юань, 82-88 руб. за долл., 90-96 руб. за евро.

Поддержку рублю продолжат оказывать ожидания снижения геополитической напряженности в результате активных переговоров России и США.

Также в пользу рубля остаются сезонно низкий спрос на валюту, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6 млрд руб. в день и сохранение высоких рублевых процентных ставок.

Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании в эту пятницу снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (то есть спрос на валюту).

Нефть

Владимир Евстифеев, руководитель направления аналитического сервиса банка "Зенит":

- Мировые цены на нефть на неделе консолидировались около уровня 70 долл. за баррель. В фокусе оставалась тарифная война США, которая негативно влияет на перспективы для мировой экономики, а значит и спроса на энергоносители. Ежемесячный отчет ОПЕК носил нейтральный характер, поскольку прогнозы спроса на нефть в текущем году оставлены без изменений. Более интересным оказался отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Прогноз спроса на нефть в текущем году был незначительно понижен (на 100 тыс. баррелей в сутки), при этом поставки на мировой рынок в феврале выросли на 240 тыс. баррелей в сутки против снижения почти на 1 млн баррелей в сутки в январе. Оценка дисциплины ОПЕК+ также ухудшена, МЭА оценивает превышение добычи над добровольными соглашениями в феврале в 660 тыс. баррелей в сутки против 380 тыс. баррелей в сутки месяцем ранее.

Давление на котировки также исходило со стороны укрепляющегося доллара на мировом валютном рынке. Данные по инфляции в США за февраль оказались незначительно лучше прогнозов, но этого оказалось достаточно для коррекции перепроданной американской валюты. Ограничения в отношении энергетического сектора России и Ирана были ужесточены. В отношении России не было продлено временное разрешение расчетов за поставки энергоносителей. К Ирану более существенные запреты: от министра нефти до судов, используемых для транспортировки.

Краткосрочная перспектива нефти выглядит нейтрально. С учетом сохраняющихся рисков дальнейшего обмена повышенными внешнеторговыми тарифами, опасения за будущий спрос на нефть не ослабевают. С другой стороны, давление на нефтяной сектор России и Ирана частично компенсирует риски снижения спроса. На этом фоне ожидаем продолжения колебаний вокруг уровня 70 долл. за баррель.

Биржа

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок последние три недели пребывает в умеренной коррекции - что вполне нормально после сильного импульсного роста начала года. В целом рынок нервный и очень волатильный. Его настроение сейчас почти полностью зависит от геополитических новостей, основная часть которых прилетает из-за океана в период вечерней сессии.

На этой неделе появилось понимание того, что, вероятно, процесс достижения компромиссов по российско-украинскому конфликту не будет быстрым и простым. Это то, что может краткосрочно давить на котировки. Большая часть достигнутого на сегодняшний день позитива уже, вероятно, в цене. А новое информационное топливо для роста еще не пришло. Это может приводить к сокращению краткосрочных длинных позиций.

С другой стороны, переговорный процесс все-таки начался, а значит в перспективе текущего года наш рынок может быть довольно интересен для инвестиций.

Следующая неделя, скорее всего, будет не менее волатильной. Ключевое событие - заседание ЦБ. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ставки на 21%. Но возможны любые сюрпризы, не исключены и ястребиные заявления регулятора. Также на следующей неделе решение по ставке должны будут принять ФРС США и Народный банк Китая.

Финансовые отчетности за 2024 год опубликуют ВК, Русагро, Инарктика, ММК, X5, Россети Ленэнерго.