Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 17 по 23 марта
Колебания рубля могут остаться широкими, опасения за будущий спрос на нефть не ослабевают, нервозность на фондовом рынке сохранится. Об этом "Российской газете" рассказали финансовые аналитики.
Рубль
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:
- Мы полагаем, что динамика курса рубля в ближайшие недели будет в основном определяться новостным фоном в отношении хода переговоров РФ-США и геополитической ситуации. Колебания рубля могут остаться широкими, при этом пока более вероятным является дальнейшее укрепление рубля.
Ожидаемые торговые диапазоны на предстоящую неделю составляют 11,3-12,1 руб. за юань, 82-88 руб. за долл., 90-96 руб. за евро.
Поддержку рублю продолжат оказывать ожидания снижения геополитической напряженности в результате активных переговоров России и США.
Также в пользу рубля остаются сезонно низкий спрос на валюту, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6 млрд руб. в день и сохранение высоких рублевых процентных ставок.
Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании в эту пятницу снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (то есть спрос на валюту).
Нефть
Владимир Евстифеев, руководитель направления аналитического сервиса банка "Зенит":
- Мировые цены на нефть на неделе консолидировались около уровня 70 долл. за баррель. В фокусе оставалась тарифная война США, которая негативно влияет на перспективы для мировой экономики, а значит и спроса на энергоносители. Ежемесячный отчет ОПЕК носил нейтральный характер, поскольку прогнозы спроса на нефть в текущем году оставлены без изменений. Более интересным оказался отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Прогноз спроса на нефть в текущем году был незначительно понижен (на 100 тыс. баррелей в сутки), при этом поставки на мировой рынок в феврале выросли на 240 тыс. баррелей в сутки против снижения почти на 1 млн баррелей в сутки в январе. Оценка дисциплины ОПЕК+ также ухудшена, МЭА оценивает превышение добычи над добровольными соглашениями в феврале в 660 тыс. баррелей в сутки против 380 тыс. баррелей в сутки месяцем ранее.
Давление на котировки также исходило со стороны укрепляющегося доллара на мировом валютном рынке. Данные по инфляции в США за февраль оказались незначительно лучше прогнозов, но этого оказалось достаточно для коррекции перепроданной американской валюты. Ограничения в отношении энергетического сектора России и Ирана были ужесточены. В отношении России не было продлено временное разрешение расчетов за поставки энергоносителей. К Ирану более существенные запреты: от министра нефти до судов, используемых для транспортировки.
Краткосрочная перспектива нефти выглядит нейтрально. С учетом сохраняющихся рисков дальнейшего обмена повышенными внешнеторговыми тарифами, опасения за будущий спрос на нефть не ослабевают. С другой стороны, давление на нефтяной сектор России и Ирана частично компенсирует риски снижения спроса. На этом фоне ожидаем продолжения колебаний вокруг уровня 70 долл. за баррель.
Биржа
Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":
- Российский рынок последние три недели пребывает в умеренной коррекции - что вполне нормально после сильного импульсного роста начала года. В целом рынок нервный и очень волатильный. Его настроение сейчас почти полностью зависит от геополитических новостей, основная часть которых прилетает из-за океана в период вечерней сессии.
На этой неделе появилось понимание того, что, вероятно, процесс достижения компромиссов по российско-украинскому конфликту не будет быстрым и простым. Это то, что может краткосрочно давить на котировки. Большая часть достигнутого на сегодняшний день позитива уже, вероятно, в цене. А новое информационное топливо для роста еще не пришло. Это может приводить к сокращению краткосрочных длинных позиций.
С другой стороны, переговорный процесс все-таки начался, а значит в перспективе текущего года наш рынок может быть довольно интересен для инвестиций.
Следующая неделя, скорее всего, будет не менее волатильной. Ключевое событие - заседание ЦБ. Консенсус-прогноз предполагает сохранение ставки на 21%. Но возможны любые сюрпризы, не исключены и ястребиные заявления регулятора. Также на следующей неделе решение по ставке должны будут принять ФРС США и Народный банк Китая.
Финансовые отчетности за 2024 год опубликуют ВК, Русагро, Инарктика, ММК, X5, Россети Ленэнерго.