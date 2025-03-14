Китай ограничивает импорт российской нефти

Китайские нефтяные компании Sinopec и Zhenhua Oil ограничивают импорт российского сырья из-за западных санкций. Два импортера прекратили закупки в том числе и у нефтедобывающего предприятия из Югры «Сургутнефтегаза».

«Китайские государственные нефтяные компании избегают российской нефти: два импортера прекратили закупки, а два других сократили объемы, оценивая соблюдение недавних санкций США в отношении Москвы. Поставки российской нефти крупнейшим покупателям, Индии и Китаю, резко сократились после введения 10 января санкций бывшей администрацией Байдена против российских производителей „Газпром нефти“ и „Сургутнефтегаз“, — сообщает Reuters.

Агентство направило запрос в «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.