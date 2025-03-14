Росптицесоюз пожаловался на снижение закупочных цен на яйца

Российский птицеводческий союз направил в ФАС, Минсельхоз и Минпромторг запрос с просьбой оценить влияние расширения перечня социально значимых товаров на закупочные цены птицеводческой продукции. Об этом сообщает «РБК».

В частности, союз обеспокоен снижением цен на яйца на тендерах торговых сетей после вступления в силу правительственного постановления, отменяющего выплату производителями вознаграждений ретейлерам за закупки этих товаров.

Минсельхоз и ФАС подтвердили получение обращения и сообщили о начале его рассмотрения.

С 1 февраля 2025 года перечень социально значимых продуктов, по которым производители освобождены от выплаты вознаграждений ретейлерам, был расширен — в список включили яйца и сливочное масло.

На прошлой неделе сообщалось, что в России куриные яйца оказались самыми дешевыми среди стран «Большой двадцатки».