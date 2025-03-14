Европейцы нашли пользу в разгоревшейся торговой войне

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, является примером автогола. Об этом заявил глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало. Его процитировало издание Le Figaro.

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По его словам, то, что происходит в США, означает очень плохие новости для их экономики. Де Гало предположил, что команда Трампа относится к управлению экономике, как к игре в «Монополию»: если выигрывает один, то обязательно проигрывает другой. Однако руководитель французского регулятора считает, что экономика должна быть нацелена на создание общего процветания, на обмен талантами, идеями, продуктами и инновациями.

Однако, как полагает де Гало, хотя эскалация торговой напряженности представляет собой очень большую угрозу, она может принести Европе пользу, так как вернет ей военную и экономическую волю, тем более что у Европейского союза есть чем ответить Трампу.

В конце февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что попытки Парижа добиться большей независимости от США потребуют дополнительных бюджетных затрат, а значит, гражданам придется «затянуть пояса». Он считает, что странам ЕС придется «проснуться» и взять на себя ответственность за свою безопасность.