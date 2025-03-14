Страны G7 решили ввести санкции против России при одном условии

Страны «Большой семерки» (G7) могут ввести новые санкции против России при несогласии с предложением установить на Украине режим прекращения огня на 30 дней.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления группы.

«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его выполняя», — приводит агентство цитату из документа.

По словам представителей группы стран G7, проект заявления, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в одобрении министров.