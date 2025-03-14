Россия многократно нарастила поставки за рубеж одного вида продукции

В январе 2025 года Россия отправила на экспорт более 6500 тонн свежих и замороженных крабов, что на 38% превышает показатели января 2024 года. Об этом сообщил со ссылкой на предварительные оценки экспертов федеральный центр «Агроэкспорт», передает «Интерфакс».

Основной потребитель — Китай, на его долю пришлось 56% от общего объема экспорта российских крабов. Доля Южной Кореи составила 43%, а Японии — всего 1%. Согласно информации, предоставленной Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики, в 2024 году Китай импортировал из России живых, свежих и замороженных крабов на сумму 1,14 миллиарда долларов США, что на 16,7% больше, чем в 2023 году.

В «Агроэкспорте» отмечают, что в 2024 году Китай закупил у России ракообразных (включая крабов и креветок) на сумму 1,3 миллиарда долларов США. Это на 7% больше, чем в предыдущем году, и является историческим максимумом.

Ранее «Известия» сообщили, что в связи с принятием нового закона, регулирующего условия рыболовства в России, в стране прогнозируется повышение стоимости лососевых видов рыб.