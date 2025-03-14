Трампа предостерегли от пошлин на вина из Европы

Если президент США Дональд Трамп введет 200-процентные пошлины на европейские вина, то урон получат американские бизнесмены. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

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По его данным, американские предприниматели и потребители точно не будут в списке тех, кто выиграет от таких мер. По словам владельца Frog's Leap Джона Уильямса хотя на первый взгляд такие пошлины выглядят как благо, в действительности они нанесут большой урон отрасли. Дело в том, что для большинства производителей вина продажи зависят от взаимосвязанной сети малых предприятий — дистрибьюторов, розничных торговцев и рестораторов, — которые также зависят от продаж европейских вин.

Как отметил владелец Leon & Son Крис Леон не все понимают, насколько винная инфраструктура зависит от европейских продаж. Таким образом снижая возможности покупать заграничные вина, власти на самом деле уменьшают шансы американцев покупать американские вина.

Это особенно важно в ситуации, когда американская винодельческая промышленность уже испытывает трудности: продажи падают, а заводы закрываются. Люди все чаще прислушиваются к тем, кто рассказывает им о вреде алкоголя, а изменение климата оборачивается катастрофическими пожарами, заморозками и засухами.

Как заявил президент Американского винного торгового альянса Бен Анефф, если тарифы будут введены, то они полностью разрушат соответствующий бизнес в каждом городе США.