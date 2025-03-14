«Тихое» усиление санкций США против России объяснили

Решение США без огласки не продлевать действие лицензии, позволяющей западной финансовой системе обслуживать сделки по купле-продаже российских энергоносителей, может быть связано с позицией американского министра финансов Скотта Бессента, который ранее заявил о возможности усиления антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет о лицензии 8L Министерства финансов США, которая разрешала проводить такого рода транзакции до 12 марта 2025 года.

Ранее Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении России, если это будет необходимо для успеха переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Названа причина исключения троих россиян из санкционного списка ЕС

12 марта президент США Дональд Трамп отметил, что не хочет вводить в отношении России новые санкции, так как приоритет для него - урегулирование кризиса на Украине.