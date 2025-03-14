Россия не ожидает быстрого решения вопроса возобновления экспорта российского газа в Европу по "Северному потоку".

Об этом Reuters сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Это пока не актуально", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

4 марта газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что кабмин Германии изучает варианты предотвращения ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" в результате возможных договоренностей между Россией и США.

Bild писала, что секретные переговоры о том, что российский газ может вскоре снова поступить в Германию, уже на протяжении нескольких недель ведутся в Швейцарии. По информации издания, в центре внимания находится трубопровод "Северный поток - 2". Как утверждала газета, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально ездил в Швейцарию для обсуждения сделки. Там, в Штайнхаузене в кантоне Цуг, находится штаб-квартира оператора газопровода "Северный поток - 2" компании Nord Stream 2 AG. Как указывала Bild, речь идет о "газовой сделке" между США и РФ.