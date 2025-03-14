В России предупредили о резком подорожании овощей

Стоимость овощей в российских магазинах весной повысится на 10 процентов. Об этом заявил «Газете.ru» кандидат экономических наук, профессор Сергей Зайнуллин.

Речь идет об огурцах, помидорах, зелени и других овощах, отметил собеседник. Он объяснил ожидаемый рост цен сезонным фактором. По словам эксперта, накопившиеся запасы с прошлой осени почти закончились.

Зайнуллин обратил внимание на наличие тепличных овощей, однако, как уточнил он, их цена сильно выше грунтовых. Остаются поставки из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, подчеркнул специалист.

По его словам, к концу мая — началу июня цены на овощи начнут снижаться. Когда на прилавках появится новый урожай, ситуация стабилизируется.

В данный момент огурцы в магазинах стоят более 370 рублей, что на 30% выше цен прошлого года. Помидоры же продаются по 400 рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году, указал эксперт.

Ранее аналитики из пула Банка России не увидели причин для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году и указали на заметные риски для нее со стороны бюджета.